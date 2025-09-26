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Кокориным интересовались два клуба РПЛ. У россиянина есть предложения из Азербайджана и стран Азии

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Саша хорошо общается с владельцем клуба. У них хорошие рабочие отношения. Я думаю, что на сегодняшний день ему комфортно в «Арисе», а «Арису» нужен Кокорин. Думаю, в конце сезона они поговорят о дальнейшем сотрудничестве. У нас есть предложения из азиатских стран, из Азербайджана, было два предложения из РПЛ. По нему звонят, а он на поле показывает свою состоятельность. Возвращаясь к «Арису», отмечу, что у Александра с клубом складываются хорошие взаимоотношения. Саша помогает клубу, а клуб делает все возможное, что может ему дать», — сказал Бердышев «СЭ».

В этом сезоне на счету 34-летнего Кокорина 6 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиям. Контракт футболиста с «Арисом» рассчитан до конца мая 2026 года.

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Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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