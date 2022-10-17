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Сегодня, 16:50

Кокорин заявил, что чемпионат Кипра почти как РПЛ

Антон Иванов
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Российский форвард Александр Кокорин сравнил чемпионат России и Кипра. 31-летний футболист выступает за «Арис» на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине».

«Я пока присматриваюсь, но не до конца понимаю, что происходит здесь. Я думаю, у них особо немолодые хорошие ребята, но не знаю, насколько у всех есть агенты и насколько у них есть возможность уехать из этого чемпионата. Кто-то был во Франции в «Бордо», потом уехал еще куда-то, кто-то играет в своей сборной. Просто он меньше освещается, и поэтому меньше про него кто-то знает. Уровень, если мы не берем «Зенит», «Спартак», «Динамо», которые хорошо играют, — вот что-то похожее», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне футболист провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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