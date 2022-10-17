Кокорин заявил, что чемпионат Кипра почти как РПЛ

Российский форвард Александр Кокорин сравнил чемпионат России и Кипра. 31-летний футболист выступает за «Арис» на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине».

«Я пока присматриваюсь, но не до конца понимаю, что происходит здесь. Я думаю, у них особо немолодые хорошие ребята, но не знаю, насколько у всех есть агенты и насколько у них есть возможность уехать из этого чемпионата. Кто-то был во Франции в «Бордо», потом уехал еще куда-то, кто-то играет в своей сборной. Просто он меньше освещается, и поэтому меньше про него кто-то знает. Уровень, если мы не берем «Зенит», «Спартак», «Динамо», которые хорошо играют, — вот что-то похожее», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.