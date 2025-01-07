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Кокорин забил 7-й мяч в сезоне в матче с «Аполлоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в матче против «Аполлона» в рамках 17-го тура чемпионата Кипра.

33-летний форвард открыл счет встречи на 10-й минуте. Гол стал для Кокорина седьмым в текущем сезоне. Ранее он забил шесть мячей в чемпионате Кипра и единожды отличился в Кубке страны.

Кипр: Первый дивизион. 17-й тур
07 янв, 20:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Аполлон
Арис Л

Кокорин подписал контракт с «Арисом» летом прошлого года. До этого россиянин выступал за кипрский клуб на правах аренды в сезонах-2022/23 и 2023/24.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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