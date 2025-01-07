Кокорин забил 7-й мяч в сезоне в матче с «Аполлоном»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в матче против «Аполлона» в рамках 17-го тура чемпионата Кипра.

33-летний форвард открыл счет встречи на 10-й минуте. Гол стал для Кокорина седьмым в текущем сезоне. Ранее он забил шесть мячей в чемпионате Кипра и единожды отличился в Кубке страны.

Кокорин подписал контракт с «Арисом» летом прошлого года. До этого россиянин выступал за кипрский клуб на правах аренды в сезонах-2022/23 и 2023/24.