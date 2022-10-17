Кокорин — о переходе в «Фиорентину»: «На меня надеялись, а я не заиграл из-за травм»

Российский форвард Александр Кокорин рассказал о времени, проведенном в «Фиорентине».

«Что я там делал? В конечном итоге прекрасно жил и параллельно занимался, как на работу ходил. Если вернуться назад, за четыре месяца четыре тренера, первые травмы, наверное, тоже четыре подряд. Были одни тренеры, которые меня хотели и покупали туда. В итоге я травмировался, когда меня ждали, я не играл. Пришел новый тренер, который меня не ждал, поэтому взяли новых игроков. Если бы я знал, что я не конкурентноспособный и не могу играть, то вопросов бы не было и я сейчас не отвечал бы. Но я могу играть, тренерский штаб говорит, что я в хорошей форме. Мне тяжело ответить, почему меня не выпускают играть, плюс-минус я понимаю, почему это произошло: на меня надеялись, а я не заиграл из-за травм. Дальше, естественно, я ждал своего шанса, но купили футболистов, которые, по моему мнению, скажем так, мягко говоря, у них тоже не получилось. У меня не было ни одного конфликта в «Фиорентине». Я не могу многое рассказывать, я принадлежу «Фиорентине» и скорее всего я буду туда возвращаться. Единственное, когда я был в недопонимании, когда ко мне подходят и говорят, что я в хорошей форме и должен играть, но при этом я не на поле. И я понимаю по тренировкам с тем же Душаном, по тренировкам с другими ребятами, как я себя вел и я понимаю, что могу играть. Для меня была важна оценка ребят, которые были в топовых клубах. И для нас загадка, почему меня не выпускали. Мне ничего не остается делать, я тренируюсь, играю. Я не такой футболист, чтобы прийти к руководству и задавать вопросы. У меня есть контракт, я взрослый парень, и если они считают, что для клуба данная ситуация это нормально, что я не и играю и я даже не могу уйти спокойно. В контракте прописано черно-белым, что я должен делать, я не могу ответить на вопрос, почему меня не ставят на игры», — сказал Кокорин «СЭ».

31-летний россиянин является нападающим «Фиорентины». В конце августа 2022 года он на правах аренды перешел в «Арис».

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.