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Кокорин — об отношениях к деньгам: «Рожденный тратить, копить не может»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к деньгам и накоплениям.

«Недвижимость была. Все в недвижимость и в банки. Покупал и строил для сохранения денег и для себя, но в итоге понимаю, что не буду там жить. Все продам, и все. Рожденный тратить, копить не может», — сказал Кокорин в интервью Федору Смолову в его канале Smol Talk.

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Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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