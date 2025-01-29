Кокорин — об отношениях к деньгам: «Рожденный тратить, копить не может»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к деньгам и накоплениям.

«Недвижимость была. Все в недвижимость и в банки. Покупал и строил для сохранения денег и для себя, но в итоге понимаю, что не буду там жить. Все продам, и все. Рожденный тратить, копить не может», — сказал Кокорин в интервью Федору Смолову в его канале Smol Talk.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.