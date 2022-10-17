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Сегодня, 17:27

Кокорин: «Единственное, что меня сейчас связывает с Россией, — это мама и брат»

Кокорин рассказал, что на данный момент его связывает с Россией
Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что на данный момент его связывает с Россией. 31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине».

«Я последний раз был в Москве полтора года назад. Всегда понимал, что в Москве не смогу жить. В этом городе не мой ритм, да, я там работал, занимался спортом, но я не понимал, как там жить. Пока не планирую туда возвращаться, полтора года маленький срок для того, чтоб захотеть вернуться. Мне нравится смотреть что-то новое. Было бы прикольно попробовать везде пожить — может, в Америке, а то кроме Майами нигде там не был. Единственное, что меня сейчас связывает с Россией, — это мама, брат, который учится там, да и в принципе все. В любом случае я люблю эту страну, понимаю, какой там уровень жизни, но в любом случае я хочу посмотреть просто, что в мире происходит. Но если не найду места себе, то вернусь. Кроме Валуйки, у меня еще Сочи любимый город», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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