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Кокорин пропустит две-три недели из-за травмы задней мышцы бедра

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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропустит 2-3 недели, сообщает «РБ Спорт».

В матче 2-го тура чемпионата Кипра с «Омонией 29М» (1:0) нападающий потянул заднюю мышцу бедра. Форвард вышел на игру в стартовом составе, но был заменен на 33-й минуте из-за полученного повреждения. Вместо него на поле появился Георгий Квилитая.

В клубе рассчитывают, что футболист сможет вернуться в состав после паузы на матчи сборных команд.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Арис» 2 матча и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 800 тысяч евро.

«Арис» набрал 6 очков на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Омония 29М» не заработала ни одного балла и располагается на 13-й строчке.

«Арис» набрал 6 очков на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Омония 29М» не заработала ни одного балла и располагается на 13-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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