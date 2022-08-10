Коэнтрау дисквалифицирован на один матч спустя год после завершения карьеры

Защитник Фабиу Коэнтрау может получить дисквалификацию на один матч чемпионата Португалии. Также 34-летний португалец был оштрафован на 850 евро.

Экс-игрок «Риу Аве» был наказан за свое поведение в матче против «Боавишты», который состоялся 13 апреля 2021 года. Дисциплинарный комитет спустя 486 дней вынес окончательное решение, признав футболиста виновным в нанесении травмы и оскорблении репутации.

Сам Коэнтрау летом 2021 года принял решение завершить профессиональную карьеру. Сейчас он проживает в Вила-ду-Конди и занимается рыбалкой.

«Тот факт, что спортсмен прекратил выполнение профессиональных функций, не снимает с него возможности привлечения к дисциплинарной ответственности за дисциплинарные проступки, совершенные в то время, когда он выполнял свои функции», — говорится в сообщении дисциплинарного комитета.