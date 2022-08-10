Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 03:25

Коэнтрау дисквалифицирован на один матч спустя год после завершения карьеры

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Фабиу Коэнтрау может получить дисквалификацию на один матч чемпионата Португалии. Также 34-летний португалец был оштрафован на 850 евро.

Экс-игрок «Риу Аве» был наказан за свое поведение в матче против «Боавишты», который состоялся 13 апреля 2021 года. Дисциплинарный комитет спустя 486 дней вынес окончательное решение, признав футболиста виновным в нанесении травмы и оскорблении репутации.

Сам Коэнтрау летом 2021 года принял решение завершить профессиональную карьеру. Сейчас он проживает в Вила-ду-Конди и занимается рыбалкой.

«Тот факт, что спортсмен прекратил выполнение профессиональных функций, не снимает с него возможности привлечения к дисциплинарной ответственности за дисциплинарные проступки, совершенные в то время, когда он выполнял свои функции», — говорится в сообщении дисциплинарного комитета.

Фабиу Коэнтрау
Футбол
ФК Риу Ави
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Парагвае задержали начало второго тайма из-за спящей на поле собаки. Видео
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости