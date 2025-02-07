Клуб Промеса «Дубай Юнайтед» не рассматривает игроков из РПЛ

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану рассказал, что клуб не интересуется российскими футболистами.

«Подписание Промеса — большой камень в истории нашего клуба, как вообще местного футбола. Прошло полгода, как Квинси приехал, естественно к клубу стало гораздо больше внимания, особенно из России. На трибунах часто можно встретить болельщиков «Спартака». Но на данный момент мы не рассматриваем усиления из РПЛ: просто чисто физически пригласить иностранцев не можем», — приводит «ВсеПроСпорт» слова директора.

В сентябре 2024 года экс-футболист «Спартака» Квинси Промес подписал однолетний контракт с «Дубай Юнайтед». За красно-белых нидерландец выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й.