Гол Промеса помог «Дубай Юнайтед» сыграть вничью

«Клуб Эмирейтс» и «Дубай Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 14-го тура второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

В составе гостей один из голов забил нападающий Квинси Промес — на 26-й минуте он сделал счет 1:1.

«Дубай Юнайтед» ушел от поражения на 90+7-й минуте и с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице, на 8 очков отставая от второй строчки, которая дает право подняться в первый дивизион.

Чемпионат ОАЭ

Второй дивизион

14-й тур

«Клуб Эмирейтс» — «Дубай Юнайтед» — 2:2 (1:1)