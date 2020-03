Клуб Бекхэма проиграл «Лос-Анджелесу» в первом официальном матче в истории. Вела красиво перебросил вратаря

«Лос-Анджелес» в домашнем матче первого тура регулярного чемпионата MLS обыграл «Интер Майами» — 1:0. Гол забил лучший бомбардир прошлого сезона Карлос Вела. Он отличился в свой день рождения, перебросив вратаря.

