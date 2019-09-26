Клаудио Каниджа: «При Марадоне «Химнасия» сыграла на равных с чемпионом Аргентины»

Экс-нападающий сборной Аргентины Клаудио Каниджа считает, что новому тренеру «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадоне не везет.

Под руководством Марадоны «Химнасия и Эсгрима» провел 2 матча и оба проиграла со счетом 1:2. Его команда с 1 очком после 7 туров занимает последнее место.

— Диего сильно не повезло в игре «Химнасия» — «Расинг». Я смотрел матч, его команда играла на равных с чемпионом Аргентины, но удача явно изменила Марадоне, — приводит слова Каниджи Goal.