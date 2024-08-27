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Сегодня, 10:49

Клаудио Браво объявил о завершении карьеры

Виктория Кравченко
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Клаудио Браво.
Фото Global Look Press

Бывший капитан сборной Чили Клаудио Браво объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года. Он также поблагодарил за поддержку товарищей по команде, тренеров, болельщиков и своих родных и близких.

«Я ухожу из профессионального футбола, это мудрое решение, хорошо продуманное, обсуждавшееся на семейном уровне. Настало время завершить важный цикл в моей жизни. Начать еще один семейный этап, который будет таким же успешным, как этот этап, который дал мне столько удовлетворения», — написал Браво в соцсетях.

Футболист играл за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону», «Манчестер Сити», «Бетис» и сборную Чили.

В активе футболиста 22 титула за карьеру.

Клаудио Браво
Футбол
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