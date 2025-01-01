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Набабкин: «У Василия Березуцкого все получится, он станет хорошим тренером»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера «Сабаха».

«Очень редко общаюсь с Василием Березуцким. Верю, что он станет хорошим главным тренером. Желаю ему удачи и успехов. Думаю, у него все получится», — приводит слова Набабкина «РБ Спорт».

В конце ноября 2024 года Березуцкий стал главным тренером азербайджанской команды. Контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.

Источник: РБ Спорт
Василий Березуцкий
Кирилл Набабкин
ФК Сабах
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