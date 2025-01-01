Набабкин: «У Василия Березуцкого все получится, он станет хорошим тренером»
Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера «Сабаха».
«Очень редко общаюсь с Василием Березуцким. Верю, что он станет хорошим главным тренером. Желаю ему удачи и успехов. Думаю, у него все получится», — приводит слова Набабкина «РБ Спорт».
В конце ноября 2024 года Березуцкий стал главным тренером азербайджанской команды. Контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.
Источник: РБ Спорт
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