Набабкин: «У Василия Березуцкого все получится, он станет хорошим тренером»

Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера «Сабаха».

«Очень редко общаюсь с Василием Березуцким. Верю, что он станет хорошим главным тренером. Желаю ему удачи и успехов. Думаю, у него все получится», — приводит слова Набабкина «РБ Спорт».

В конце ноября 2024 года Березуцкий стал главным тренером азербайджанской команды. Контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.