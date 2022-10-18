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Брат Кокорина — о высказывании Канчельскиса: «В глаза он говорит одно, а когда надо, меняет точку зрения»

Алина Савинова
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Кирилл Кокорин отреагировал на высказывание экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса в адрес его брата, нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Что мне рассказывать про Канчельскиса? Он сам все знает. Мне не очень нравится, когда такие люди вот так высказываются. В глаза он говорит одно, а когда надо, меняет точку зрения. У меня с ним никаких взаимоотношений нет и не может быть. Он старше меня и должен подавать пример молодежи, а в итоге получается по-другому. Нормальный ли это пример для молодежи? Я считаю, что нет. Канчельскис — сбитый летчик. Я его лет пять не вспоминал, пока он вот так не высказался. Свою задачу он выполнил — напомнил о себе» — приводит «РБ Спорт» слова Кокорина-младшего.

Ранее Канчельскис в интервью «РБ Спорт» раскритиковал 31-летнего российского футболиста, также заявив, что форвард профукал карьеру из-за денег. Позже в соцсетях Кокорин отреагировал на высказывание Канчельскиса, попросив экс-игрока сборной России не трогать его.
В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/brat-kokorina-kanchel-skis-sbity-j-letchik/
Александр Кокорин
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