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10 июня 2025, 16:55

Киран Тирни подписал пятилетний контракт с «Селтиком»

Защитник Киран Тирни стал игроком «Селтика». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 28-летним игроком рассчитан на 5 лет.

Тирни начал заниматься футболом в академии «Селтика». Он дебютировал в первой команде в апреле 2015 года в возрасте 17 лет и провел за «Селтик» в общей сложности 170 матчей, забив 8 голов. В 2019 году Тирни перешел в «Арсенал».

За время своего выступления за «Селтик» защитник выиграл 10 трофеев, в том числе три «требла» подряд.

Источник: ФК Селтик
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ФК Селтик
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