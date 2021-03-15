Кейсуке Хонда станет игроком «Нефтчи»

Бывший полузащитник «Милана» и ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в «Нефтчи». Он подпишет контракт с командой из Баку до конца сезона.

15 марта японец прибыл в Азербайджан для проходения медосмотра.

В феврале Хонда покинул португальский «Портимоненсе». Клуб не сумел заявить игрока, несмотря на то, что он пришел свободным агентом.

Последним клубом 34-летнего японца был бразильский «Ботафого», который он покинул в качестве свободного агента.