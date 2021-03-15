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Кейсуке Хонда станет игроком «Нефтчи»

15:57
Кейсуке Хонда. Фото ФК «Ботафого».
Кейсуке Хонда. Фото ФК «Ботафого».
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Бывший полузащитник «Милана» и ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в «Нефтчи». Он подпишет контракт с командой из Баку до конца сезона.

15 марта японец прибыл в Азербайджан для проходения медосмотра.

Публикация от NEFTC?I? PFK (@pfcneftchi)

В феврале Хонда покинул португальский «Портимоненсе». Клуб не сумел заявить игрока, несмотря на то, что он пришел свободным агентом.

Последним клубом 34-летнего японца был бразильский «Ботафого», который он покинул в качестве свободного агента.

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