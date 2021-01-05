Кейсуке Хонда получил предложение от «Портимоненсе»

Португальский клуб «Портимоненсе» рассматривает возможность приглашения бывшего полузащитника ЦСКА Кейсуке Хонды. Клуб из Портимау уже сделал предложение 34-летнему футболисту, который пока не принял решение по продолжению карьеры, сообщает Marca.

Экс-хавбек ЦСКА выступал за «Ботафого» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей и забил три мяча.

Перед Новым годом Хонда объявил, что покидает бразильский клуб.