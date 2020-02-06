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Кевин-Принс Боатенг — об аренде в «Бешикташ»: «Мне не нужно было думать дважды»

22:22
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Нападающий «Бешикташа» Кевин-Принс Боатенг рассказал о переходе в турецкий клуб этой зимой.

— Я всегда думал о Турции и «Бешикташе» в частности, как о приоритете, и хотел поехать туда, — приводит пресс-служба клуба слова Боатенга. — В Берлине у меня было много турецких друзей, которые следили за «Бешикташем». Когда они узнали из новостей, что я приезжаю сюда, они писали мне: «Ты наконец-то едешь домой». Когда поступило предложение, мне не нужно было думать дважды, и я сказал своему менеджеру: «Я согласен».

Боатенг в январе на правах аренды перешел в «Бешикташ» до конца текущего сезона. О деталях сделки не сообщалось.

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