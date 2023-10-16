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Сегодня, 09:00

Кержаков рассказал, какая у него зарплата в сербском «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Кержаков.
Фото ФК «Спартак» Суботица

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, сколько получает в своем нынешнем клубе.

— Какие у вас и у игроков тут зарплаты?

— Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры второй лиги. Может, и в нижней половине первой — не знаю, какие там сейчас оклады. Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги. Меня это удивило, когда пришел. Впрочем, это и от уровня клуба зависит. Но платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс все происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдешь на повышение.

— На Кипре зарплата, которую вы в итоге так и не получили, у вас составляла около 2 тысяч долларов в месяц. Здесь примерно такая же?

— Да.

Александр Кержаков. «Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова
Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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