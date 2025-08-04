«Керри» подписал контракт с защитником Марудзой и расторг его через четыре дня

Ирландский футбольный клуб «Керри» расторг контракт с защитником Шейном Марудзой.

По словам представителей «Керри», ценности и принципы футболиста не соответствуют стандартам клуба. Об этом сообщает Sport Baza.

21-летний игрок из Зимбабве в сезоне-2024/25 сыграл в одном матче за «Керри», не отметившись резульативными действиями.

Как пишут местные блоги, Марудзу выгнали из команды после кражи в супермаркете SuperValu — по предварительным данным, Марудза воровал, а вратарь Матиас Рандриамами ассистировал.