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Сегодня, 16:51

Кечинов надеется, что у бывшего тренера «Спартака» получится в сборной Бельгии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов оценил возможное назначение Доминико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Можно ли сказать, что Тедеско приведет сборную Бельгии к вершинам, учитывая его опыт? Это две большие разницы. В Бельгии играют топовые футболисты мирового уровня. А в «Спартаке» с «Лейпцигом» немного другая ситуация. Для него вызов. Сложно сказать, как у него сложится. Но он доказал, что он квалифицированный тренер. Проблемы в работе со звездами? У каждого тренера такие проблемы могут возникнуть. Игроки мирового уровня выигрывают много в своих клубах. Всегда такие трудности возникают даже у топовых тренеров. Но они, благодаря своему опыту приспосабливаются, находят общий язык с футболистами и у них что-то получается. Надеюсь, у Тедеско тоже получится», — приводит слова Кечинова «Спорт День за Днем».

СМИ сообщали, что 37-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии.

Тедеско в сентябре 2022 года покинул пост главного тренера «Лейпцига». Ранее 37-летний специалист возглавлял московский «Спартак».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kechinov-nadeetsya-chto-u-byvshego-trenera-spartaka-poluchitsya-v-sbornoy-belgii

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
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Валерий Кечинов
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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