«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера в Казахстан

Новичок «Кайрата» Вагнер Лав приехал в Казахстан, сообщается в Twitter клуба. Он успешно решил визовые вопросы, а также сдал отрицательный тест на коронавирус.

В чемпионате Бразилии-2019 36-летний Вагнер Лав сыграл 28 матчей за «Коринтианс» и забил 5 мячей. Ранее была информация, что он может вернуться в ЦСКА.

1 июля чемпионат Казахстана был возобновлен матчами третьего тура. Однако уже 5 июля в стране вводится жесткий карантин на две недели. Вводится запрет, в частности, на проведение спортивных мероприятий. В связи с этим чемпионат страны вновь может быть прерван из-за пандемии коронавируса.