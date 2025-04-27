«Аль-Садд» с Клаудиньо проиграл «Кавасаки» в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов

«Кавасаки» победил «Аль-Садд» в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов — 3:2 доп.вр.

Игра состоялась на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде (Саудовская Аравия).

У японской команды в основное время забили Эрисон и Марсиньо, у клуба из Катара отличились Пауло Отавио и экс-полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Победный гол в дополнительное время забил Ясуто Вакидзака.

В полуфинале азиатской Лиги чемпионов «Кавасаки» сыграет против «Аль-Насра».