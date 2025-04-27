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Сегодня, 22:09

«Аль-Садд» с Клаудиньо проиграл «Кавасаки» в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов

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Футболисты «Кавасаки» празднуют гол в ворота «Аль-Садда».
Фото Reuters

«Кавасаки» победил «Аль-Садд» в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов — 3:2 доп.вр.

Игра состоялась на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде (Саудовская Аравия).

У японской команды в основное время забили Эрисон и Марсиньо, у клуба из Катара отличились Пауло Отавио и экс-полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Победный гол в дополнительное время забил Ясуто Вакидзака.

В полуфинале азиатской Лиги чемпионов «Кавасаки» сыграет против «Аль-Насра».

Клаудиньо
Футбол
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