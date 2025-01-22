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Сегодня, 12:11

Катанец покинул пост главного тренера сборной Узбекистана. В СМИ сообщали, что у специалиста онкология

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец покинул свой пост, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

Решение принято по обоюдному согласию из-за проблем со здоровьем у 61-летнего словенца. Ранее в СМИ сообщали, что у специалиста была выявлена онкология, из-за чего он пропустил сборы команды.

Сречко Катанец. Главный тренер команды Узбекистана пропустит сборы из-за серьезной болезни. Вероятно, у Сречко Катанеца онкология

Катанец возглавлял сборную Узбекистана с августа 2021 года. За это время команда провела 42 матча и одержала 26 побед при 8 поражениях.

Сборная Узбекистана по футболу
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