Катанец покинул пост главного тренера сборной Узбекистана. В СМИ сообщали, что у специалиста онкология

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец покинул свой пост, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

Решение принято по обоюдному согласию из-за проблем со здоровьем у 61-летнего словенца. Ранее в СМИ сообщали, что у специалиста была выявлена онкология, из-за чего он пропустил сборы команды.

Катанец возглавлял сборную Узбекистана с августа 2021 года. За это время команда провела 42 матча и одержала 26 побед при 8 поражениях.