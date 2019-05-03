Голкипер "Порту" Икер Касильяс может быть выписан из больницы в понедельник, 6 мая, информирует Goal. Об этом сообщила его супруга Сара Карбонеро.

Окончательное решение по поводу продолжения карьеры будет объявлено позже, учитывая диагноз и личные ощущения спортсмена.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. 37-летний испанец выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Вратарь долгое время выступал за "Реал"​. С 1998 года он провел в составе мадридцев более 700 матчей. С "Королевским клубом" выиграл чемпионат (5 раз), Кубок (2), Суперкубок (4) Испании, Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (1) и клубный чемпионат мира (1).

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