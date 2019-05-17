Касильяс заявил, что не спешит завершать карьеру футболиста

Голкипер "Порту" Икер Касильяс поделился с болельщиками новостью о своем здоровье. 37-летний испанец добавил, что объявит о завершении карьеры когда настанет время.

– Я уйду на пенсию, ведь когда-нибудь мне придется это сделать. Позвольте мне сообщить эту новость, когда придет время. Но пока тихо.

Вчера я был на осмотре у доктора Филипе Македо. Все очень хорошо. Это действительно отличная новость, которой я хотел поделиться со всеми! – написал вратарь в Твиттере.

В начале мая Касильяс перенес сердечный приступ. Ему сделали операцию и через несколько дней выписали из больницы.