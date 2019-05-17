Касильяс заявил, что не спешит завершать карьеру футболиста

Голкипер "Порту" Икер Касильяс поделился с болельщиками новостью о своем здоровье. 37-летний испанец добавил, что объявит о завершении карьеры когда настанет время.
– Я уйду на пенсию, ведь когда-нибудь мне придется это сделать. Позвольте мне сообщить эту новость, когда придет время. Но пока тихо.
Вчера я был на осмотре у доктора Филипе Македо. Все очень хорошо. Это действительно отличная новость, которой я хотел поделиться со всеми! – написал вратарь в Твиттере.
В начале мая Касильяс перенес сердечный приступ. Ему сделали операцию и через несколько дней выписали из больницы.
Buenas a tod@s:– Iker Casillas (@IkerCasillas) 17 мая 2019 г.
Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos! 💙👍🏼