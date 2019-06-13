Касильяс отреагировал на слухи об окончании карьеры

Голкипер "Порту" Икер Касильяс, который перенес 1 мая острый инфаркт миокарда во время тренировки, не подтвердил и не опроверг новости об окончании карьеры. 38-летний испанец написал об этом в своем Твиттере.
Касильяс сообщил подписчикам, что на данный момент вопрос с будущим не решен. Завтра, 14 июня, у него будет консультация с доктором.
– Сейчас нет никаких новостей по сравнению с тем, что я публиковал месяц назад. Только нужно отметить, что завтра у меня консультация с врачом. Крепко обнимаю всех, – написал Касильяс в Твиттере.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Касильяс может объявить об окончании карьеры 13 июня.
Lo mismo que este tweet de hace un mes salvo la parte de la revisión con el Doctor. Más que nada porque la tengo mañana. Abrazo a tod@s https://t.co/or8ObuBkjP— Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 июня 2019 г.