Касильяс отреагировал на слухи об окончании карьеры

Голкипер "Порту" Икер Касильяс, который перенес 1 мая острый инфаркт миокарда во время тренировки, не подтвердил и не опроверг новости об окончании карьеры. 38-летний испанец написал об этом в своем Твиттере.

Касильяс сообщил подписчикам, что на данный момент вопрос с будущим не решен. Завтра, 14 июня, у него будет консультация с доктором.

– Сейчас нет никаких новостей по сравнению с тем, что я публиковал месяц назад. Только нужно отметить, что завтра у меня консультация с врачом. Крепко обнимаю всех, – написал Касильяс в Твиттере.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Касильяс может объявить об окончании карьеры 13 июня.