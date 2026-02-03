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«Порту» в меньшинстве проиграл «Каса Пиа»

Павел Лопатко

«Порту» проиграл «Каса Пиа» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Португалии — 1:2.

У хозяев голы забили Гаиска Ларрасабаль и Жоао Голар, у гостей — Пабло Росарио. С 79-й минуты «Порту» играл в меньшинстве после удаления Виллиама Гомеса.

«Порту» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии с 55 очками после 20 игр. «Каса Пиа» (18 очков) располагается на 15-м месте.

В следующем туре «Порту» 9 февраля примет «Спортинг», «Каса Пиа» 8 февраля сыграет в гостях с «Насьоналом».

Чемпионат Португалии. 20-й тур.
02 февраля, 00:00. Estadio Pina Manique (Лиссабон)
Каса Пиа
2:1
Порту

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ФК Порту
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