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Каррера сравнил РПЛ и чемпионат Греции

17:29
Массимо Каррера. Фото instagram.com
Массимо Каррера. Фото instagram.com
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Главный тренер АЕКа Массимо Каррера считает, что РПЛ и чемпионат Греции находятся на одном уровне.

— РПЛ или чемпионат Греции? Наверное, они одинаковы. Конечно, в Греции тяжело играть против всех команд. Например, в России выделяются — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ростов». В Греции — ПАОК, «Олимпиакос», «Панатинаикос», — сказал Каррера во время прямого эфира с журналисткой Марией Командной.

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.

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