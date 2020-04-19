Каррера сравнил РПЛ и чемпионат Греции

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера считает, что РПЛ и чемпионат Греции находятся на одном уровне.

— РПЛ или чемпионат Греции? Наверное, они одинаковы. Конечно, в Греции тяжело играть против всех команд. Например, в России выделяются — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ростов». В Греции — ПАОК, «Олимпиакос», «Панатинаикос», — сказал Каррера во время прямого эфира с журналисткой Марией Командной.

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.