Каррера рассказал, что происходит в Греции во время пандемии коронавируса

Главный тренер АЕК Массимо Каррера рассказал о ситуации в Греции в связи с распространением коронавируса.

По его словам, чемпионат страны будет приостановлен, а команда не будет тренироваться до 26 марта.

- Все хорошо, мы тут закрылись дома, в Греции. Сейчас у нас все остановилось, а я отдыхаю, провожу время дома. Мы вкусно едим, — рассказал Каррера в эфире Матч ТВ. — До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. Сейчас сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Хотелось бы, чтобы все закончилось как можно раньше. В Греции немного подтвержденных случаев, не то что в Италии. У игроков ничего не нашли.

Мы уже даже приноровились проводить тренировки по Skype. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи и работать над ошибками. Отдыхаем, но с пользой.

?Когда смогу вернуться в Италию? Не знаю. Границы закрыты. На данный момент точно не могу полететь домой. Со мной жена и дочь Мартина, вторая дочь — в Милане, работает из дома, как и все. Ситуация в Италии тяжелая. Мало мест в больницах — это самая опасная проблема. Самое главное: когда ты выходишь из дома и разносишь вирус, госпитали не успевают принимать пациентов. Для моей нации это сейчас самый острый вопрос.