Каррера прибыл в Афины. Он возглавит АЕК

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Афины. Как ранее сообщал «СЭ», 55-летний итальянский специалист прибыл на переговоры с греческим АЕКом.

С августа 2019 года АЕК возглавляет Никос Костеноглу. После 12 туров АЕК занимает пятое место в таблице чемпионата Греции.

Также появилась информация, что тренер по физподготовке Джорджо Д' Урбано и специалист по работе с вратарями Джанлука Риомми могут войти в тренерский штаб Карреры в АЕКе. Ранее они помогали ему в «Спартаке», который Карреры возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и Суперкубок страны-2017.

Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

Источник: Каррера возглавил АЕК // Марко Трабукки: «В пятницу Каррера летит на переговоры в Афины»