Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на дубль нападающего Александра Кокорина за «Арис» в матче против «Аполлона».

«Это отличный игрок, который мне всегда нравился. Я до сих пор не знаю и не понимаю, почему ему не давали больше времени в «Фиорентине», возможно, он не удовлетворил ожидания тренера», — сказал Каррера «СЭ».

В этом сезоне нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.