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Сегодня, 23:13

Каррера — о дубле Кокорина за «Арис»: «До сих пор не понимаю, почему ему не давали больше времени в «Фиорентине»

Каррера поделился мнением о дубле Кокорина за «Арис»
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на дубль нападающего Александра Кокорина за «Арис» в матче против «Аполлона».

«Это отличный игрок, который мне всегда нравился. Я до сих пор не знаю и не понимаю, почему ему не давали больше времени в «Фиорентине», возможно, он не удовлетворил ожидания тренера», — сказал Каррера «СЭ».

В этом сезоне нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Массимо Каррера
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