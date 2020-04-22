Каррера поблагодарил «СЭ» за поздравление с днем рождения

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник АЕК Массимо Каррера поблагодарил «СЭ» за поздраление с 56-летием в Instagram.

— Cпасибо, — написал специалист по-русски.

Под руководством Карреры красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и победили в Суперкубке страны. Золото национального первенства стало для красно-белых первым за 16 лет. Итальянец покинул «Спартак» в октябре 2018 года, а с конца декабря 2019 стал главным тренером АЕКа.