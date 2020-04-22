Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Каррера поблагодарил «СЭ» за поздравление с днем рождения

12:47
Поздравление Массимо Карреры с 56-летием от «СЭ». Фото Instagram
Поздравление Массимо Карреры с 56-летием от «СЭ». Фото Instagram
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник АЕК Массимо Каррера поблагодарил «СЭ» за поздраление с 56-летием в Instagram.

— Cпасибо, — написал специалист по-русски.

Под руководством Карреры красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и победили в Суперкубке страны. Золото национального первенства стало для красно-белых первым за 16 лет. Итальянец покинул «Спартак» в октябре 2018 года, а с конца декабря 2019 стал главным тренером АЕКа.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир