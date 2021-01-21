Журналист Себастьян Сташевский в разговоре с «СЭ» рассказал, что бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от работы в сборной Польши.

«Знаю на 99 процентов, что тренером сборной Польши будет Паулу Соуза, — заявил «СЭ» Сташевский. — Насколько мне известно, Каррере звонили, спрашивали хочет ли он работать в сборной, он ответил отказом. Сегодня будет пресс-конференция президента польской федерации футбола Збигнева Бонека, где он объявит, что сборную возглавит Соуза».

Ранее итальянский специалист покинул пост главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.

Каррере 56 лет, он возглавлял АЕК с 2019 года, контракт был рассчитан на два года. С 2016 по 2018 год итальянец занимал должность главного тренера московского «Спартака», вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017). Также Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» и сборной Италии.

(Севастиан Терлецкий)