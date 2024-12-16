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Каррера: «Головин остается лучшим российским футболистом в Европе»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил уровень игры российского полузащитника Александра Головина за «Монако».

«Остается ли Головин лучшим российским футболистом в Европе? Думаю, да, остается. Александр на протяжении многих сезонов показывает высокий уровень, для меня он лучших из россиян в Европе», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

28-летний россиянин выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года, срок действия его контракта с клубом истекает 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне Головин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Массимо Каррера
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