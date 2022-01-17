Карпин выбрал лучшим игроком года Левандовски

Стало известно, как голосовал главный тренер сборной России Валерий Карпин при выборе лучшего футболиста мира в 2021 году.

По версии Карпина лучшим футболистом является Роберт Левандовски («Бавария»). На второе место он поставил Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), третья позиция у Карима Бензема («Реал»).

Церемония награждения прошла 17 января в Цюрихе (Швейцария). По итогам голосования обладателем премии лучшему игроку 2021 года стал Роберт Левандовски.