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Сегодня, 23:14

Карпин выбрал лучшим игроком года Левандовски

Екатерина Савостина
Корреспондент

Стало известно, как голосовал главный тренер сборной России Валерий Карпин при выборе лучшего футболиста мира в 2021 году.

По версии Карпина лучшим футболистом является Роберт Левандовски («Бавария»). На второе место он поставил Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), третья позиция у Карима Бензема («Реал»).

Церемония награждения прошла 17 января в Цюрихе (Швейцария). По итогам голосования обладателем премии лучшему игроку 2021 года стал Роберт Левандовски.

Валерий Карпин
Роберт Левандовски
Футбол
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