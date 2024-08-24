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Сегодня, 22:11

Гол Кокорина принес «Арису» победу на старте сезона

Алина Савинова
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«Арис» на выезде победил «Кармиотиссу» в матче 1-го тура чемпионата Кипра — 3:1.

Голы команды из Лимасола забили Кароль Струски, Закария Саво и россиянин Александр Кокорин, который вышел на игру в стартовом составе «Ариса» и был заменен на 69-й минуте.

«Арис» с 3 очками расположился на второй позиции в турнирной таблице высшей лиги Кипра. «Кармиотисса» (0) идет на последней строчке.

Следующий матч команда Кокорина проведет 30 августа против «Омонии». «Кармиотисса» на следующий день сыграет против «Эносиса».

Кипр: Первый дивизион. 1-й тур
24 авг, 20:00. Pano Polemidia Community Stafium (Пано Полемидия)
Кармиотисса
1:3
Арис Л

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Кармиотисса
0
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