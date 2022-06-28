Карлос Вела сообщил, что продлит контракт с «Лос-Анджелесом» после перехода Бэйла

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с клубом.

«Это лишь вопрос времени. Я не хочу уходить, пока не выиграю титул. Возможно, нам удастся это сделать в этом году», — приводит ESPN слова Велы.

Вела выступает за «Лос-Анджелес» с января 2018 года. В нынешнем розыгрыше МЛС 33-летний мексиканец забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 18 матчах за команду. Нынешний контракт форварда действует до конца 2022 года.

Ранее «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом «Реала» Гаретом Бэйлом.