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Карлос Вела отказался принимать участие в возобновление МЛС

6 июля 2020, 20:00
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Нападающий «Лос-Анджелеса» и самый ценный игрок регулярного чемпионата Карлос Вела отказался принимать участие в возобновление сезона. Он не присоединиться к своей команде, сообщает ESPN.

8 июля должен начаться специальный турнир MLS is back, все матчи которого состоятся в спортивном комплексе ESPN Wide World в Орландо. 26 клубов лиги будут разделены на шесть групп, каждая команда проведет по три матча. После завершения турнира 11 августа возобновится регулярный чемпионат.

Ранее клуб МЛС «Нэшвилл» объявил о пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов. До этого о положительных случаях коронавируса сообщили два других клуба лиги — «Орландо» и «Даллас».

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