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Сегодня, 20:54

Капелло заявил, что Месси находится на одном месте с Пеле и Марадоной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Италии Фабио Капелло прокомментировал вручение аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси приза лучшего футболиста года по версии ФИФА.

«Для меня Месси — это величайший феномен. Он на одном месте с Пеле, Марадоной и, возможно, Роналдо», — приводит слова Капелло Legalbet.

По итогам голосования в первую тройку также попали одноклубник Месси форвард Килиан Мбаппе и нападающий испанского «Реала» Карим Бензема.

Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2017 года. Месси стал обладателем приза во второй раз.

Источник: https://legalbet.ru/news/kapello-messi-nahoditsya-na-odnom-meste-s-pele-i/
Лионель Месси
Фабио Капелло
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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