Экс-защитник "Реала", "Ювентуса", чемпион мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро ушел с поста главного тренера Китая. Об этом 45-летний специалист сообщил в своем Инстаграме.

Под руководством Каннаваро сборная Китая провела две встречи, в которых проиграла сборной Таиланда и Узбекистана. Итальянец совмещал с марта 2019-го работу в "Гуанчжоу Эвергранд" с работой в национальной команде.

– Из уважения к стране, в которой я нахожусь уже несколько лет, чувствую обязанность сообщить об отказе от должности главного тренера сборной Китая по футболу.

Хочу поблагодарить "Гуанчжоу Эвергранд" и Китайскую федерацию футбола за то, что они считают меня тренером двух самых важных команд в стране, но совмещение двух постов отнимает у меня слишком много времени, которое я не могу уделить своей семье, – написал Каннаваро.