Каннаваро хочет вернуться из Китая в европейский чемпионат

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, что хотел бы вернуться в европейский чемпионат.

— Моя цель — найти свой путь в Европе, чтобы сравнить себя с лучшими, — цитирует Каннаваро Sky Sport Italia. Но я должен быть готов к этому, следовательно, надо набраться опыта. Сейчас я прохожу стажировку.