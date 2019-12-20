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Каннаваро хочет вернуться из Китая в европейский чемпионат

12:35
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Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, что хотел бы вернуться в европейский чемпионат.

— Моя цель — найти свой путь в Европе, чтобы сравнить себя с лучшими, — цитирует Каннаваро Sky Sport Italia. Но я должен быть готов к этому, следовательно, надо набраться опыта. Сейчас я прохожу стажировку.

Китай стал для меня фантастическим опытом. В китайском футболе все по-другому: тут нет таких интенсивности и техники, которые есть в Европе, но в азиатской Лиге чемпионов вы сталкиваетесь с сильными соперниками.

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