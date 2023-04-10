Канчельскис заявил о вариантах продолжения тренерской карьеры в Дубае и Словакии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», когда вернется к тренерской работе.

«Летал на переговоры и в Дубай, и в Словакию. Общаемся с разными клубами. Может быть, получится и в России. Контакты есть, были предложения. Всех тайн открыть не могу. Давайте дождемся конкретного предложения. В ближайшее время оно появится», — сказал Канчельскис «СЭ».

3 апреля Александр Крестинин заявил «СЭ», чтобы был уволен с поста главного тренера сборной Киргизии. По информации Championat.Asia, его место может занять Андрей Канчельскис.