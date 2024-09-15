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Канчельскис: «Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. В конце месяца поеду в Европу для обсуждения деталей»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Андрей Канчельскис рассказал, что ведет переговоры с одним из европейских клубов.

«Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. Общаемся, ведется работа, но до конкретики недалеко. В конце месяца я уже поеду в Европу для обсуждения всех деталей. Клуб не назову, но скажу сразу — есть возможность работать в европейском чемпионате», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был киргизский «Мурас Юнайтед», который он возглавлял с декабря 2023 года по июнь 2024-го.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
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