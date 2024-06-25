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Канчельскис: «Мурас Юнайтед» нереально заполучить Джикию — мы его не потянем"

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер киргызского «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе защитника Георгия Джикии.

«Конечно, я хотел бы видеть Георгия Джикию в «Мурас Юнайтед», но мы не потянем его по финансам — это нереально. Слишком дорогой для нас футболист, как и Дзюба. Кричать на всю Ивановскую улицу можно, что мы хотим Дзюбу и Джикию, но надо быть реалистами — я всегда придерживаюсь этой позиции. Надо смотреть на вещи реально, мой вам совет», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 12 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Футболист покинул московский клуб по окончании сезона и стал свободным агентом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-muras-yunajted-nereal-no-zapoluchit-dzhikiyu-my-ego-ne-potyanem/
Андрей Канчельскис
Георгий Джикия
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