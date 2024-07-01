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Сегодня, 11:54

Канчельскис назвал жаркую погоду и качество газоном проблемами киргизского футбола

Руслан Минаев
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Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о проблемах киргизского футбола.

«Проблема именно со стадионами и полями, есть два стадиона, один у нас, где хорошее освещение, где можно проводить матчи в вечернее время. Вы сами понимаете, что играть в 17:00—18:00 в жару 38 градусов невозможно, плохо для здоровье и футболистов. Конечно, некоторые газоны оставляют желать лучшего, но таких полей мало, три-четыре хорошие, остальные — не то, что хотелось бы», — цитирует Канчельскиса ТАСС.

Российский специалист возглавил «Мурас Юнайтед» в декабре 2023 года. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.

Источник: ТАСС
Андрей Канчельскис
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