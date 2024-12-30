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Сегодня, 17:45

Канчельскис назвал главным событием года «Золотой мяч» Родри

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» рассказал, что для него стало главным событием 2024 года в футболе.

«Для меня событие года — это «Золотой мяч» Родри. Он его полностью заслужил. Он провел фантастический сезон 2023-2024 и был лидером «Манчестер Сити». Посмотрите, как сейчас играет команда без него! Рад, что его вклад в результат оценили так высоко», — сказал Канчельскис «СЭ».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира.

Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Андрей Канчельскис
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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