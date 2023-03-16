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Сегодня, 00:08

Канадский форвард Каваллини зимой мог перейти в московский клуб РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Канады и «Тихуаны» Лукас Каваллини мог перейти в клуб из чемпионата России в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зимой игрока предлагали российским клубам. Один московский клуб рассматривал футболиста в качестве подписания.

30-летний канадец сыграл 35 матчей за свою национальную команду и забил 18 голов. Его стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-sbornoi-kanady-kavallini-zimoi-mog-pereiti-v-moskovskii-klub-rpl-235727/
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