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Камавинга о том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»: «Футбол — это политика»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Винисиус и Эдуардо Камавинга.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга поддержал своего одноклубника, нападающего Винисиуса, который занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

Изначально во многих СМИ сообщалось, что Винисиус должен будет получить награду, однако в день церемонии вручения приза стало известно, что победителем будет полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус не прилетел в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Вместе с ним мероприятие проигнорировали остальные представители «Реала».

«Футбол — это политика. Брат, ты — лучший футболист в мире, и никакая награда не может опровергнуть это. Люблю тебя, бро», — написал Камавинга на своей странице в соцсети, опубликовав совместное фото с Винисиусом.

Винисиус в сезоне-2023/24 вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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